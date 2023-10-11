أسوان تتابع معدلات تنفيذ مشروع إنشاء عمارات الإيواء العاجل.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تابعت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان ، اليوم، الأربعاء، معدلات تنفيذ مشروع إنشاء عمارات الإيواء العاجل بالأعقاب بإجمالى 48 وحدة سكنية، ضمن الجهود المتواصلة لإستكمال سلسلة المشروعات التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأثناء تفقد نائبة المحافظ، لمكونات المشروع بمرافقة مسئولى الجهات المعنية أكدت أن محافظ أسوان وجه بتسريع وتيرة العمل لنهو كافة العمارات خلال شهر ، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود وتذليل العقبات أولًا بأول لسرعة الإنتهاء من هذا المشروع الحيوى.

وتابعت، أن المشروع له دور مهم فى توفير المسكن الملائم والمؤقت للأهالى والأسر التي تتعرض لظروف معيشية صعبة، وخاصة فى حالة الطوارئ والسيول وغيرها من الكوارث الطبيعية، وذلك وفقاً للقواعد والقوانين المحددة والمنظمة لذلك.