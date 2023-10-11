محافظ أسوان: تكثيف الحملات التموينية مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم تكليف مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين والغرفة التجارية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة للبدء فى تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بدءًا من السبت المقبل.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إنه سيتم مواصلة تكثيف الحملات التموينية والرقابية المشددة للاستمرار فى تنفيذ الحملات المكبرة على مستوى المراكز والمدن من خلال اللجان المشتركة بكافة الجهات للمرور المفاجئ على الأسواق للتأكد من الالتزام بخفض الأسعار بمختلف الأنشطة والمحلات التجارية والهايبر ماركت، وسيتم التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين حتى يتسنى تحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار.

وكان أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، وذلك بعد التوافق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر حيث تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 % إلى 25 %، وهى سلع " السكر والزيت والعدس والألبان والجبن والمكرونة والفول والأرز "، بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.