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أردوغان: ما يجرى فى غزة ليس حربا بل "إبادة جماعية"

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 02:11 م
أردوغان: ما يجرى فى غزة ليس حربا بل "إبادة جماعية" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
وكالات

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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن ما يجري في غزة "ليس حربا بل جريمة إبادة جماعية"، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع المحاصر.
 
وقال أردوغان، الأربعاء، إنه "لا ينبغي لإسرائيل أن تنسى أنها إذا تصرفت كتنظيم وليس كدولة، فسوف يكون التعامل معها أيضا على ذلك الأساس".
 
وأضاف: "أي حرب تعتمد على قطع الماء والكهرباء والطرق وتدمير البنية التحتية ودور العبادة والمدارس تسمى مجازر"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة والغرب يصبون الزيت على النار".
 
والثلاثاء حذر أردوغان إسرائيل من شن هجوم "عشوائي" على المدنيين في قطاع غزة، في إطار حربها ضد الفصائل الفلسطينية.
 
وقالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان أبلغ نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في اتصال هاتفي، أن "ضرب سكان غزة بطريقة عشوائية لن يؤدي سوى إلى زيادة المعاناة وتأجيج دوامة العنف في المنطقة".

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