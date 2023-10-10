مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بحادث سقوط سيارة فى مصرف سنهرة بطوخ

شهد مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، سقوط سيارة فى مصرف سنهرة عزبة السيد عمارة التابعة لدائرة المركز، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، جرى نقل المصابين والجثة لمستشفى قها التخصصى، فيما تقوم قوات الحماية المدنية من انتشال السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بسقوط سيارة سوزوكى فان فى مصرف سنهرة عزبة السيد عمارة التابعة لدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سيارة سوزوكى فان فى مصرف سنهرة عزبة السيد عمارة التابعة لدائرة المركز، رقم 4289 (ق م س)، بقيادة السائق هانى محمد محمد عمر، وأسفر الحادث عن حالة وفاة وسبع حالات إصابة.

جرى نقل المصابين والجثة لمستشفى قها التخصصى، فيما تقوم قوات الحماية المدنية من انتشال السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.