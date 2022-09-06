اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 04:33 م
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سقوط سيارة شخص قبل زفافه بساعات فى أحد المصارف بدمياط.. صور

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 03:43 م
سقوط سيارة شخص قبل زفافه بساعات فى أحد المصارف بدمياط.. صور سقوط سيارة شخص فى مصرف قبل زفافه بساعات فى دمياط
دمياط - فريق المحافظات

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تلقت قوات الأمن بلاغًا أفاد سقوط سيارة بأحد المصارف المتواجدة بالطريق الرابط بين "دمياط - دمياط الجديدة" وبداخلها أربعة أشخاص. 

 

وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم شرطة كفر البطيخ، برفقة رجال الحماية المدنية لموقع البلاغ والتى قامت بمحاولة انتشال السيارة. 

 

وأكد شهود عيان أن الحادث جاء نتيجة السرعة الزائدة، وأضاف شهود العيان أيضا أن السيارة كانت نقل شخصين أثناء قيامهما بالترتيب لحفل زفافهما خلال ساعات، وبرفقتهم بعض الأصدقاء. 

 

وتمكنت قوات الأمن من رفع السيارة وتحرير المحضر اللازم للواقعة، ونقل المصابين لمستشفى الأزهر لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. 

 

 
سقوط سيارة شخص فى مصرف قبل زفافه بساعات فى دمياط (1)
 

سقوط سيارة شخص فى مصرف قبل زفافه بساعات فى دمياط (2)
 

 


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