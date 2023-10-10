محافظ كفر الشيخ يوجه بمواجهة السحابة السوداء بلجان متابعة وتوعية المزارعين

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، والوحدات المحلية القروية، بالتعاون مع أجهزة الزراعة والبيئة، لمواجهة السحابة السوداء، وتحرير محاضر للمخالفين، من المزارعين الذين يقومون بحرق قش الأرز فى الحقول الزراعية، وتوعية المواطنين بخطورة حرق قش الأرض، على صحتهم.

وكلف محافظ كفر الشيخ، قيادات المحافظة بمتابعة عمليات كبس قش الأرز ومراكز التجميع على مستوى المراكز المختلفة، وذلك التأكد من كبس القش بدلا من حرقه واستخدامه بعد ذلك كعلف للماشية نظرا لقيمته الغذائية العالية للحيوانات، بدلا من حرقه والتسبب فى المشاكل البيئية، مع تحرير المحاضر للمخالفين من المزارعين.

وعقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ اجتماعًا برؤساء المدن ووكلاء الوزارات المعنية، للحد من السحابة السوداء، بناء على مشاركة المحافظ لإجتماع عبر الفيديو كونفرانس بالأمس، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، قد عقدوا اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع جميع المحافظين وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يخص الانتهاء من جاهزية جميع مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسى ومراجعة موقف المعدات المستخدمة فى إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة وفقًا للإمكانيات المتاحة بالمحافظات بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال.