اليوم السابع
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كيف تتقدم بشكوى لجهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة؟ إنفوجراف

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 02:23 م
كيف تتقدم بشكوى لجهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة؟ إنفوجراف حماية المستهلك

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نشر موقع جهاز حماية المستهلك مجموعة من الحالات، التى يجب اتباعها قبل تقديم شكوى، منها اكتشاف هل المنتج منتهى الصلاحية أم لا؟، اختلاف الفاتورة عن السعر المعلن، وعدم الإعلام عن أسعار المنتجات أو الخدمات، الامتناع عن إعطائك فاتورة لمشترياتك، تقديم خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو وجود إعلان مضلل أو خادع، وأخيرا الإخلال بالضمان. 

وينصح جهاز حماية المستهلك المواطينين بالتوجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفى حالة عدم التمكن من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدة فى حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

حماية المستهلك
حماية المستهلك
 
حماية المستهلك
 
- الاتصال بالخط الساخن (19588) من خلال أى خط أرضى
 
- عن طريق واتس آب على رقم 01577779999
 
- من خلال الفاكس على رقم 0233055753
 
- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابى – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد
 
 
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
 
- من خلال رقم الهاتف: 20235351900+
 
- البريد الإلكتروني: ‏Complaints@eca.org.eg
 
- التوجه إلى مقر الجهاز بالقرية الذكية، مبنى 19 ب، الدور الأول، الكيلو 28، طريق الإسكندرية الصحراوى

جهاز حماية المستهلك

الشكوى

الفاتورة

حماية المنافسة

منع الممارسات الاحتكارية



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