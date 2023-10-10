قللى السكريات فى طعامه.. 9 نصائح ذهبية للتعامل مع الطفل مشتت الانتباه

كتبت مروة محمود الياس

تشتت الانتباه مشكلة تصيب بعض الأطفال، يعاني خلالها الطفل من حالة تشتت فى التركيز، وصعوبة فى الانتباه.الدكتور أمجد العجرودى استشاري النفسية وعضو المجلس الإقليمي لل صحة النفسية ، أوضح أن الطفل مشتت الانتباه تظهر عليه بعض الأعراض متفرقة أو مجتمعة، منها عدم التركيز والانتباه أثناء الحديث معه، يتشتت أيضا من أقل حركة أو فعل فى محيطه، اغلاق باب أو فتح شباك على سبيل المثال لا الحصر.

وتابع دكتور أمجد حديثه عن أعراض وعلامات التشتت عند الأطفال، موضحا أن صعوبة انتباه الطفل عند مناداته من المرة الأولى، فضلا عن صعوبة تحصيله لبعض المعلومات دون غيرها، وليست بالضرورة كل المعلومات الدراسية أو الحياتية التى يكتسبها.



وقدم استشاري النفسية مجموعة من النصائح الفعالة مع الطفل مشتت الانتباه منها:

ـ الطفل المشتت يحتاج لمساعدتنا على تعزيز تركيزه، فعلينا بالمتابعة لدى طبيب نفسي أطفال لإعطائه جلسات محددة وفقا لدرجة التشتت لديه ووفقا لحالته.

ـ الاهتمام بتوفير جو من الدعم له ونتحلى بالصبر معه.

ـ الاهتمام بزيادة الالعاب التى تعزز من تركيزه، وهي ألعاب مخصصه لحالته، والابتعاد التام عن التعامل مع الأجهزة الإلكترونية والموبايل لأنها تزيد حالة التشتت والانفصال عن الواقع.

ـ الاهتمام بممارسة للعبة رياضية أو أكثر لإفراغ طاقته وتعزيز تركيزه ويفضل أن تكون لعبة جماعية.

ـ الاهتمام بنظام غذائي صحي له، قليل السكريات والمواد الحافظة.

ـ اسال طبيب طفلك عن اهميه اوميجا ٣ لحالته وجرعاتها المناسبة.

ـ بفضل أن تعطى الأوامر لطفلك بشكل مباشر وليس جماعي، اهتم بتوجيه الأوامر له برفق بشكل مباشر وأنت تنظر في عينيه.

ـ اهتم بالتواصل البصري الدائم معه وعزز لديه هذه المهمة.

ـ اهتم بالحفاظ على نفسيته ولا تسمح لاخوته أن يوجهوا إليه كلمات تنمر لحالته، أكد له على الدوام أنه مميز.