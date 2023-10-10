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طلاب تجارة القاهرة المستجدون يخضعون للكشف الطبى اليوم بمستشفى الطلبة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 05:00 ص
طلاب تجارة القاهرة المستجدون يخضعون للكشف الطبى اليوم بمستشفى الطلبة جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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تواصل جامعة القاهرة، أعمال إجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024/2023، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة،و يتم إجراء الكشف الطبي وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا علي سلامة الطلاب.
 
ويجرى طلاب كلية التجارة اليوم الثلاثاء،  الكشف الطبى  وحتى يوم 12 من الشهر الجارى وذلك بمستشفى الطلبة بالجيزة.
 
وكان الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أكد أن على الطلاب الجدد الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي من خلال الرابط المخصص https://www.medcheck.cu.edu.eg وتسجيل بياناتهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصص لهم وهي: إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، بالإضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع، وسداد رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري.
 
وأوضح الدكتور شريف منسي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، أن الكشف الطبي يتم بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 11:30 ظهرًا (للطالبات)، ومن الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30 ظهرًا (للطلبة)، تحت إشراف الدكتور علاء حمزة مدير مستشفى الطلبة .
 
 
 

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