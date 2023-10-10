اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب أكاديمية الشرطة يؤدون "عروض ميدان الجبال" أمام الرئيس السيسى

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:42 ص
طلاب أكاديمية الشرطة يؤدون "عروض ميدان الجبال" أمام الرئيس السيسى طلاب من أكاديمية الشرطة يؤدون "عروض ميدان"
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك عناصر من طلاب أكاديمية الشرطة في عروض ميدان الجبال أمام الرئيس السيسي، حيث تشهد أكاديمية الشرطة، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت عروض ميدان الجبال، اقتحام مبنى من النوافذ وإخلاء مجموعات التأمين بطريقة الاشتباك في آن واحد، كما قدم الطلاب عروض الكفاءة القتالية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهي إعداد خريج متكامل يلقي رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلاً ومعياراً وتحدياً وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب.

وتسعى أكاديمية الشرطة إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبوء مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الإقليمي والدولي، من خلال توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، على نحو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمي والمعرفي والمهارى والبدني.


أكاديمية الشرطة

كلية الشرطة

الرئيس السيسي

السيسي

السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

حفل تخرج أكاديمية الشرطة

حفل تخرج أكاديمية الشرطة 2023

اخبار الرئيس السيسي

الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

اخبار اكاديمية الشرطة

حفل تخرج كلية الشرطة

اكاديمية الشرطه

دفعة كلية الشرطة 2023

دفعة أكاديمية الشرطة 2023

الداخلية

اخبار الداخلية



الموضوعات المتعلقة

خريجات كلية الشرطة يشاركن فى عروض حفل التخرج أمام الرئيس السيسى

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:31 ص

طلاب أكاديمية الشرطة يقدمون عروض القوة واللياقة أمام الرئيس السيسي

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:26 ص

اللواء أبو المكارم: نجدد العهد أن تكون أكاديمية الشرطة منشأ لحماة أمن مصر

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:21 ص

طلاب الشرطة يقدمون عرضا بالدراجات الهوائية أمام الرئيس السيسي

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:18 ص

رئيس أكاديمية الشرطة يقدم للرئيس السيسى درع الأكاديمية فى حفل تخريج دفعة جديدة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:18 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة