بدء برنامج إعداد القيادات الجامعية فى دورته الرابعة بجامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية ب جامعة الزقازيق ، الدورة الرابعة من البرنامج التدريبى الموحد " تأهيل القيادات الجامعية"، والتى تمتد على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 8-11 أكتوبر 2023 م، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نجلاء فتحي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي، وإشراف وحضور فريق عمل المركز رحاب مرتضي، الدكتورة شيماء فرج، الدكتورة ياسمين فهمي وجميع العاملين بالمركز.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية البرنامج التدريبى الموحد " تأهيل القيادات الجامعية " ، مشيدا بالدور التعليمى والتدريبى لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية فى تقديم محتوى تدريبى متنوع يشتمل على حقائب تدريبية لكافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب الببلاوي، أن برنامج إعداد القيادات الجامعية الموحد يأتى وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، لتأهيل القيادات الجامعية وتعريفهم باللوائح والقوانين لتحقيق التنمية المهنية، مؤكدا أهمية الدورة في تنمية الثقافة للقيادات الجامعية من الناحية التنفيذية في العديد من الجوانب الإدارية والمالية والقانونية وغيرها.

وصرحت الدكتورة جلاء فتحي، بأنه تم اعتماد البرنامج التدريبي بقرار مجلس الجامعة رقم 565 بتاريخ 25/ 6 /2023 و الخاص بالوكلاء ورؤساء الأقسام الحاليين والمرشحين الجدد لشغل المنصب، وأضافت أن عدد المشاركين في هذه الدورة 25 عضو هيئة تدريس من رؤساء الأقسام ووكلاء الكليات المختلفة. وسوف تختتم فعاليات الدورة يوم الأربعاء القادم بتسليم السادة المشاركين شهادات اجتياز الدورة.

جدير بالذكر أنه قد حاضر خلال اليوم الأول من الدورة الدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق ، والذي تناول علي مدار جلستين متتاليتين الجوانب القانونية في الأعمال الجامعية ، بينما حاضر في اليوم التالي الدكتور سيد أبو هاشم وكيل كلية التربية ومدير مركز القياس والتقويم بالجامعة ، والذي تناول في جلسته نظم الإمتحانات والقياس والتقويم ، وفي الجلسة الثانية تناولت د.عزة مهني نائب مدير مركز ضمان الجودة دور القيادات في الاعتماد والجودة.

وفي اليوم الختامي من الدورة سيتناول الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة بالجامعة خلال جلستين متتاليتين الأولي:- تشتمل على الجوانب الإدارية في الأعمال الجامعية، بينما الثانية:- ستتناول الجوانب المالية في الأعمال الجامعية.