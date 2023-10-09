جامعة الزقازيق تعلن إقامة جائزة الدكتور محمد صلاح الثقافية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلن مكتب الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة الزقازيق، إقامة المسابقة الثقافية بين طلاب الجامعة وشباب العاملين فى مواضيع بحثية ابتكارية تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وفى إطار موافقة مجلس الجامعة بتاريخ 2023/8/29 بجلسته رقم 576 وذلك فى الموضوعات الآتية: ثقافة الحب والعطاء، صناعة الجمال، الهمة طريق إلى القمة، الوقت وتطوير الذات، فن إدارة الذات، تزكية وترقية النفس، وذلك طبقا للشروط الآتية: ألا يزيد عمر المتسابق عن 30 عاما، الكتابة فى الموضوعات السابق ذكرها ما لا يزيد عن عشرة صفحات بحجم A4 وحجم الخط 14، وأن يتضمن الموضوع عناصر المقدمة والمحتوى والخاتمة والمراجع، مع مراعاة سلامة اللغة وتوثيق المصادر، وأن تكون أعمال المتسابقين بداية من 2023/10/15 وحتى 2023/10/31 ورقيا إلى مكتب الإبتكار ونقل التكنولوجيا بمبنى المشروعات وإلكترونيا بصيغة PDF عبر رقم الواتساب 01007959980.

مع ضرورة ملء استمارة التقديم، ويمنح أفضل عشر مقالات شهادات تقدير وجوائز عينية، كما يتم منح المراكز الأربع الأولى جوائز مالية.