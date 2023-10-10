المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين وسنة لرابع لشروعهم فى قتل شخص بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهمين ""ع.م.ت" و" م.ا.م" و"ط.م.ف" بالسجن المشدد 10 سنوات ، كما عاقبت المتهم "س.ا.س" بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليه ""ع.ف.ا" بدائرة مركز العسيرات.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز العسيرات، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بإصابة المجنى عليه بإصابات ، وتم نقله الى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات قيام المتهمين بإلتعدى على المجنى عليه والشروع في قنله بسبب خلافات بين الطرفين مما أدى الى اصابته .

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ووجهت إليهم النيابة تهمة الشروع في القتل وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.





