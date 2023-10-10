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الصحة توجة رسالة هامة حول اضطرابات الصحة النفسية.. تفاصيل

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 12:55 م
الصحة توجة رسالة هامة حول اضطرابات الصحة النفسية.. تفاصيل وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للمواطنين حول الصحة النفسية، وقالت: خليك دايمًا إيجابي ومتفائل.. واتأكد إنك هتقدر تتغلب على الضغوط والمشاكل. 

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بطلب مساعدة أطباء الصحة النفسية من خلال الاتصال على الخط الساخن 16328

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يمكن التواصل مع أطباء الصحة النفسية من خلال المنصة الإلكترونية الأولى بمصر للاستشارات النفسية.

 

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أكد أهمية تغيير ثقافة المجتمع تجاه الاضطرابات والأمراض النفسية، والنظر إلى الصحة النفسية للمواطين بشكل أكثر عمقاً، بما يضمن تحقيق الوقاية من الكثير من الأمراض النفسية بشكل استباقي.

 

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء العديد من المنشآت الطبية المعنية بتقديم خدمات الطب النفسي (مشورة، علاج)، فضلاً تطوير المنشآت القائمة بالفعل، والتوسيع في توفير الكوادر الطبية المتخصصة في هذا الشأن، بما يضمن تقديم الخدمات للمعنيين بشكل ميسر خاصةً لغير القادرين، بما يضمن الوصول إلى مجتمع صحي.


الصحة

الصحة النفسية

مجتمع صحى



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