اليوم العالمى للصحة النفسية.. مشروبات هتساعدك على هدوء أعصابك وتقليل التوتر

كتبت فاطمة ياسر

في يوم الصحة العالمي للصحة النفسية، هناك العديد من المشروبات الصحية التي يجب تناولها للحصول علي راحة نفسية وهادئة، وتقدمها الدكتورة صفاء عبد القادر استشاري الطب النفسي في القصر العيني.

أوضحت استشاري الطب النفسي، أن هناك العديد من الحيل للحصول علي صحة نفسية جيدة، أبرزها الذهاب للتنزه، وممارسة التمارين الرياضية، والتعامل مع أشخاص أصحاب الطاقة الإيجابية، ولكن هل تعلم أن لنوعية طعامك ومشروباتك يد في حصولك على صحة نفسية جيدة أو سيئة؟..

وأكملت استشاري الطب النفسي في القصر العيني هذا الأمر صحيح وفقا لما أشارت إليه العديد من الدراسات الطبية، وأكده خبراء الطب النفسي، ولذا يجب التعرف على أفضل أنواع الطعام والمشروبات الذي يساهم في حصولك علي صحة نفسية جيدة، ومنها:

-الشاى الأخضر :



إعداد كوبا من الشاي الأخضر يعد من الحيل المفيدة للحصول علي صحة نفسية جيدة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التي تساعد في تقليل حدة التوتر، وتعمل علي تهدئة الأعصاب.

-عصائر طازجة وطبيعية:



عصير البرتقال، أو الموز بالحليب، أو الكيوي، والفراولة، جميعها أنواع مفيدة ومهمة للفواكه، فلها دور فعال فى تخفيف الشعور بالتوتر والعصبية، لأنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المضادة للقلق.

-الشكولاتة الدافئة



تعزز صحة الجهاز الهضمي والعصبي، ولذا فهو من المشروبات التي ينصح بتناولها للحد من القلق والتوتر.

-الينسون:



يعد من النباتات المفيدة والمهمة للجسم، والتي تساهم بشكل كبير في السيطرة علي الجهاز العصبي، وتساهم في تهدئة الجسم، والحد من الشعور بالتوتر والعصبية.

-البابونج:



أثبت الطب الحديث أن تناول كوبان من مغلي البابونج يعد من الحيل الجيدة التي تقلل من شعورك بالتوتر والقلق، ويستخدم في علاج إدارة الغضب والعصبي.