الأمم المتحدة: أضرار جسيمة بمرافق المياه والصحة بغزة تؤثر على 400 ألف شخص

كتبت : هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه قُتل ستة من العاملين في مجال الرعاية الصحية وأصيب أربعة آخرون، ولحقت أضرار بسبعة مرافق للرعاية الصحية وتسع سيارات إسعاف، لافتا الي أن أكثر من 120 الف شخص قد نزحوا داخليًا في غزة، بسبب المخاوف بشأن حمايتهم وتدمير منازلهم.

وأضاف المتحدث الأممي أنه في غزة، أدى الضرر الذي لحق بمنشآت المياه والصرف الصحي والنظافة إلى تقويض الخدمات المقدمة لأكثر من 400 الف شخص لافتا الي انه تعد محطة توليد الكهرباء في غزة الآن المصدر الوحيد للكهرباء، ومن الممكن أن ينفد الوقود منها خلال أيام.

وأكد المتحدث الأممي أنه بدأ برنامج الأغذية العالمي بتوزيع الغذاء لما يصل إلى 100 الف نازح من سكان غزة الذين يبحثون عن ملجأ في ملاجئ الأونروا، فيما يخطط برنامج الأغذية العالمي للبدء في تقديم المساعدة لما يصل إلى 800 ألف شخص من خلال المساعدات الغذائية والنقدية مع تطور الوضع

وأشار المتحدث الاممي انه يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 16.8 مليون دولار للوصول إلى 805,000 شخص في الشهر المقبل.