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مقتل موظف و3 تلاميذ فى القصف الإسرائيلى على قطاع غزة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:54 ص
مقتل موظف و3 تلاميذ فى القصف الإسرائيلى على قطاع غزة قطاع غزة
كتبت : هند المغربي

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قالت تمارا الرفاعى المتحدثة باسم الأونروا إن أحد موظفى الوكالة وثلاثة من تلاميذها لقوا حتفهم فى ظل القصف الإسرائيلى على قطاع غزة، كما تعرضت 14 منشأة تابعة لها لأضرار، بما فى ذلك إحدى مدارسها.

وأكدت مديرة العلاقات الخارجية والاتصالات بالأونروا أن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدارس الأونروا تخطى عتبة الـ 137 ألفا، وأن الوكالة ليست مهيأة لاستقبال أكثر من 150 ألف شخص، فيما تستمر حركة النزوح على نطاق واسع مع احتدام القصف.

ولفتت المسؤولة بالأونروا إلى لجوء النازحين إلى حوالى 83 مدرسة تابعة للأونروا بحثا عن الأمان، قائلة " هذا شيء نشهده عموما فى الحروب أو النزاعات التى يتعرض لها القطاع. إذ يخرج سكان القطاع من بيوتهم حين يشعرون بالخطر ويتوجهون إلى مدارس الأونروا. 

وذكرت المسؤولة فى الأونروا أن مدراس الأونروا فى القطاع 278 مدرسة تستقبل 300 ألف طالب وطالبة، مشيرة أنه تم اعداد عدد من هذه المدارس لاستقبال النازحين فى حال حدوث تصعيد مثل التصعيد الخطير الذى يحدث الآن. 


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