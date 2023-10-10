اعترافات تاجرى مخدرات فى كفر الشيخ: بنحقق أرباح كبيرة من الاتجار فيها

كتب سليم على

اعترف عنصران إجراميان، لهما معلومات جنائية، أمام النيابة العامة فى كفر الشيخ، بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار فى المواد المخدرة وتوزيعها على عملائهم فى مناطق مختلفة بمحافظة كفر الشيخ.

وأضافا خلال تحقيقات النيابة، أنها يتاجران فى أنواع مختلفة من المخدرات منها "الحشيش – الهيروين" ويحققا من ورائها مكاسب مالية كبيرة، كما أنهما يمتلكان أسحلة نارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (عنصرين إجراميين"لهما معلومات جنائية") بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,150 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين)، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.