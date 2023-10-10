أستاذ أطفال: النظام الغذائي لمرضى الكلى يتغير حسب احتياج كل طفل

كتبت إيناس البنا

تلعب الكلى دورًا حاسمًا في الجسم، فهي تعمل كنظام ترشيح في الجسم، وتساعد في التحكم في مستويات الماء والتخلص من الفضلات عن طريق البول، كما أنها تساعد في تنظيم ضغط الدم.

لكن في بعض الأحيان لا تتطور الكلى بشكل صحيح، ونتيجة لذلك، لا تعمل كما ينبغي، وتسبب أمراض الكلى والتي تصيب الأطفال أيضا.

من جانبها أوضحت الدكتور مى نصار أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بمستشفى الأطفال كلية الطب جامعة عين شمس، أن أعداد الأطفال المصابين بأمراض الكلى أصحبت في تزايد كبير الآن، ويلعب النظام الغذائي دورا ً مهماً في الحفاظ على صحة الطفل.

وأشارت أستاذ طب الأطفال في تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أن لكل حالة نظام غذائى يجب أن يشرف عليه استشاري التغذية الإكلينيكية المعالج ويتم تصميمة حسب احتياجات كل طفل مع ضرورة تعليم الأم الخيارات الغذائية الصحية المناسبة لحالة طفلها ومعرفة كيفية التعايش مع حالته المرضية وفقا لظروفه الطبية.

وأضافت أنه بشكل عام يجب مراعاة محتوى الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور في الأكلات التي نقدمها للطفل المصاب بأمراض الكلى واختيار الأكلات قليلة البوتاسيوم، مع تذكير الأم بأهمية البروتين للطفل في مرحلة مرضه، والتركيز أيضا على الدهون الصحية واحتياجات الأوميجا 3 والابتعاد عن الأكلات التي تحتوى على الدهون المشبعة.

وأوضحت أستاذ طب الأطفال، أن الطبيب المعالج يقوم مع الأم بعرض الخيارات الغذائية الصحية حسب حالة الطفل وفقا لما يفضله من طعام ويناسبه في نفس الوقت وذلك لسد احتياجاته اليومية وفقا لحالته، خاصة أن الأطفال المصابين بأمراض الكلى يكونون أكثر طلبا للسوائل والمشروبات عن الأكل، لذا يتم عمل جدول من الاحتياج اليومى للطفل، ووصف مكملات غذائية للأطفال الذين لا يحصلون على احتياجاتهم من الطاقة او الفيتامينات المطلوبة من الطعام