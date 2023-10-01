8.6 % نسبة المسنين من إجمالى السكان 2023

كتب: مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمسنين ، حيث يحتفل به العالم يوم الأول من أكتوبر من كل عام والذي حددته الأمم المتحدة في اجتمـاعها يوم 14 ديسمبر عام 1990، بهدف نشر الوعي بين الأفراد والمجتمعات حول أهمية هذا اليوم، وضرورة رعاية كبار السن والحفاظ على حقوقهم وتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع، والتعرف على أهـم القضايـا التـي تتعلـق باحتياجاتهـم والخدمـات المقدمـة لهـم، ويركز احتفال هذا العام على أهمية "الوفاء بوعود الاعلان العالمى لحقوق الانسان الخاصة بالمسنين عبر الاجيال" .

وتشير الإحصاءات الواردة في تقرير الأمم المتحدة لعام 2019 عن التوقعات السكانية في العالم إلى أنه مع حلول عام 2050 سيكون 16% من عدد سكان العالم (واحدا من كل ستة أفراد في العالم) أكبر من سن 65 سنة، أي بزيادة 7% (واحدا من كل 11 فرد) عن عام 2019.

ومن المتوقع في أوروبا وأمريكا الشمالية، أن يكون ربع سكانها فوق سن 65 سنة، وعام 2018 هو أول عام في التاريخ عالمياً يزيد فيه عدد المسنين فوق سن 65 عن عدد الأطفال دون الخامسة، ومن المتوقع أن يزيد عدد من هم فوق سن الـ 80 ثلاثة أضعاف (من 143 مليونا في 2019 إلى 426 مليونا في عام 2050)، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأفراد المصنفين على أنهم في سن العمل الأكبر سنا (55 إلى 64 عاما) من 723 مليونا في عام 2021 إلى 1075 مليونا في عام 2050، وفي نهاية المطاف إلى 1218 مليونا بحلول عام 2100.

وتحرص الدولة دائما على رعاية المسنين والحفاظ على حقوقهم وقد تجلي ذلك من خلال نص المادة (83) من الدستور المصري 2014 والتي تنص على " تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًاواقتصاديًاواجتماعيًاوثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين".

ومن أهم المؤشرات المتعلقة بالمسنين (60 سنة فأكثر) فقد بلغ عدد المسنين 9.0 مليون مسن بنسبة 8.6٪من إجمالي السكان عام 2023

بلغ عدد المسنين الذكور 4.5 مليون بنسبة 8.3% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 4.5 مليون بنسبة 8.9% من إجمالي السكان الإناث، وتوقع البقاء على قيد الحياة 68.7سنة للذكور،73.7سنة للإناث، عام 2023.

ووفقاً لبيانات مسح القوى العاملة 2022، فقد بلغ عدد المسنيـن المشتغـلين حوالي1.2ملـيـون مسن بنسبة 13.4%من إجمالي المسنين، و48.7% من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 18.6% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

وبلغت نسبة الأمية بين المسنين 53.2٪ عام 2022 (39.6٪ من إجمالي ذكور المسنين، 67.9٪ من إجمالي إنـاث المسنات) ، بينما كانت النسبـة للحاصلين على مؤهل جامعى فـأعلى بيـن المسنين 10.7% عــام 2022 (14.5٪ من إجمالي ذكور المسنين، 6.5٪ من إجمالي إناث المسنات)، ووفقا لبيانات نشرة الخدمات الاجتماعية عام 2022(بيانات أولية)، فقد بلغ عدد مؤسسات رعاية المسنين166 مؤسسة عام 2022 على مستوى الجمهورية وعدد المنتفعين بها 4719 مسن، وبلغ عدد الأندية للمسنين 192 نادي وعدد المنتفعين بها 40.1ألف مسن، وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي معاشا للأسر التي يرأسها مسنين والتي تبلغ 361.8 ألف أسرة، وتبلغ قيمة المعاش لتلك الأسر حوالي 1.5 مليار جنيها.

ووفقا لنشرة الزواج والطلاق عام 2022، فقد بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.2٪ من إجمالي العقود، وبلغت نسبة إشهادات الطلاق للمسنين 10.4٪ من إجمالي إشهادات الطلاق.