20 إجراء استعدادا لبدء العام الدراسى اليوم بالإسكندرية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، استعدادات مكثفة لبدء العام الدراسى اليوم الأحد،حيث أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإنتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

ونستعرض فى السطور التالية الإجراءات التى اتخذتها محافظة الإسكندرية ،استعدادا لبدء الدراسة .

1. الإنتهاء من إنشاء (23) مدرسة بعدد (441) فصلا دراسيا لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وخفض كثافة الفصول.

2. الانتهاء من صيانة (96) مدرسة.

3. تجهيز ونظافة 2805 مدرسة في مختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي (عام وخاص وفني)، لأستقبال نحو1,445,609 طالب وطالبة.

4. تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكوى والتعامل الفوري معها.

5. تكليف رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والتأكد من خلو محيط المدارس من التعديات والأسواق وتجمعات القمامة خارج الأسوار.

6. تهيئة كافة المدارس من خلال الإهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء ، استعدادا لممارسة الأنشطة المدرسية

7. تهيئة الملاعب لإستقبال الطلاب بداية الدراسة.

8. التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الإشتراطات الصحية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب من الأمراض المعدية وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان.

9. نقل وندب بعض المعلمين كليًّا وجزئيًّا لسد العجز، ببعض المدارس.

10. تنظيم عدد من القوافل التعليمية بالإدارات التعليمية المختلفة، والتى قامت بجولات تفقدية على المدارس، للتأكد من جاهزيتها .

11. إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات داخل وخارج المباني.

12.تكثيف الإشراف المدرسي لتوفير كافة عوامل الأمان للطلاب.

13.إعداد الجداول وقوائم الفصول.

14. الاستعداد لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي ,وحظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطالب أو أولياء الأمور.

15.تنظيم معارض سفراء الخير بالتنسيق مع المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير بعض المستلزمات المدرسية لغير القادرين.

16.تنظيم معارض أهلا مدرستي بأسعار أقل من الأسواق تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.

17. الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة الشاملة بالمدارس، من الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه وأسطح المدارس والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة.

18. تجهيز غرفة العزل بالمدرسة وخطوط الحريق.

19. تجهيز غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية.

20. عمل ممشى خاص لذوى الاحتياجات الخاصة، ووجود فصول ذوى الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضى، حرصا على سلامتهم.