13 إجراء من تعليم القليوبية فى أول أيام العام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

استقبلت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، الطلاب بمدارس المحافظة خلال العام الدراسي الجديد 2023 – 2024م، بإعلان جدول استقبال الطلاب خلال الأسبوع الأول للدراسة، للتسهيل على أولياء الأمور وسهولة تسكين الطلاب خلال العملية الدراسية.

ويرصد "اليوم السابع" إجراءات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لاستقبال الطلاب في العام الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

- توجيه مديري الإدارات ومسئولي الأمن بالتأكيد على سلامة المباني التعليمية.

- متابعة احتياطات الأمن والسلامة داخل المدارس.

- تنظيم الحضور والانصراف لجميع الطلاب والتأكيد علي مسئولي الأمن بالمدارس بغلق البوابات والتأكد من شخصية وبيانات أولياء الأمور عند دخول المدرسة.

- إعداد تقارير متابعة داخل المدارس التي تمت متابعتها من قبل الموجهين للمدارس التي يتم زيارتها.

- التأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة وجاهزية جميع المدارس والتأكيد على نظافة المدارس من الداخل (أفنية وفصول دراسية ودورات مياه وحجرات أنشطة وأسوار).

- متابعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب.

- التأكد من عدم وجود رواكد فوق أسطح المدارس أو خلف الأسوار وإصلاح الأثاث المدرسي وصيانته.

- تنظيم قوافل للمتابعة اليومية للمدارس وكتابة تقارير للمتابعة لإبراز الإيجابيات وتكريم المتميزين وإبراز العناصر المتميزة بالمدارس وعلاج أية عوائق تعوق سير العملية التعليمية فوز حدوثها.

- التواصل والتنسيق الكامل مع الأمن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية، لضمان توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين، طوال فترة الدراسة والامتحانات، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

- التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو محيط المدرسة، والمنشأة التعليمية من المصارف وتجمعات القمامة، والتأكد من سلامة أغطية الصرف، حال تواجدها بمحيط المدرسة.

- حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزياراتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربويا مع الإعلان عن هذه المواعيد بلوحة الإعلانات بالمدرسة بمدخل كل مدرسة.

- تكليف المشرفين باستقبال الطلاب يوميا أثناء الدخول، خاصة في الأيام الأولى من الدراسة.

- تكثيف المتابعة الميدانية والمستمرة للمدارس وعمل اجتماعات دورية لمديري المدارس في كافة المراحل التعليمية.