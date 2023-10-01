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وكيل محامي الإسكندرية: أطالب الرئيس بالترشح فى الانتخابات لجني ثمار المشروعات

الأحد، 01 أكتوبر 2023 11:13 م
وكيل محامي الإسكندرية: أطالب الرئيس بالترشح فى الانتخابات لجني ثمار المشروعات السيد على وكيل محامين الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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طالب السيد علي عبد الرحيم ، وكيل نقابة المحامين بالإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استمرار بناء الجمهورية الجديدة، التي بدأها ولجني ثمار البناء من مشروعات في كافة المجالات.

وأضاف السيد علي لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس السيسي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في مختلف المجالات ، وكمحامين الإسكندرية ندعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المُقبلة، من أجل مصر واستقرارها وأمنها ومن أجل استكمال بناء الذي شهدته الدولة المصرية على يده.

وأشار وكيل نقابة محامين الإسكندرية ، أن الدورة القادمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة هامة جدا في تلك الفترة القادمة، ونحن نطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح ونحن معه جميعا بقلبنا من أجل مصرنا الحبيبة .


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