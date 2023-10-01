اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 11:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

المجلس الأعلى للأمناء والآباء ينظم مسيرة حاشدة غدًا لتأييد ترشح الرئيس السيسي

الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:34 م
المجلس الأعلى للأمناء والآباء ينظم مسيرة حاشدة غدًا لتأييد ترشح الرئيس السيسي الرئيس السيسي
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظم المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، غدا الإثنين، مسيرة حاشدة لإعلان دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية القادمة. 
 
وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن ما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة وفي جميع الملفات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد في عام 2014، يؤكد أنه الأقدر على إدارة الأمور لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة. 
 
وأوضح "علام" أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ومجالس الأمناء بالمحافظات والإدارات التعليمية والمدارس جميعهم يؤيدون ويدعمون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. 
 
وأشار إلى أن مسيرة الغد هدفها إعلان الدعم والتأييد والتأكيد على ضرورة استكمال مسيرة البناء، واستكمال النجاحات التي حققتها الدولة في المشروعات القومية التي انطلقت منذ عام 2014، ودعما للاستقرار والأمن الذي تحقق على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد. 
 
وتنطلق مسيرة المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، في الثالثة عصر الغد، من ميدان الكوربة حتى قصر الاتحادية لإعلان دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

مجلس الامناء والاباء

ترشح الرئيس السيسى

الانتخابات الرئاسية

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

أحزاب تعلن تأييد ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.. حزب الاتحاد: عايزين نكمل المسيرة.. "الجيل": ندعو وندعم الرئيس السيسى لتصبح مصر كما تمنيناها.. و"المصريين الأحرار": الشعب يصطف خلف الرئيس

الأحد، 01 أكتوبر 2023 08:34 م

بيان صحفى هام للوطنية للانتخابات بشأن متابعتها لتوثيق تأييدات المواطنين لمرشحى الرئاسة

الأحد، 01 أكتوبر 2023 08:33 م

إجماع حزبى لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة.. رؤساء أحزاب "إرادة جيل والحركة الوطنية والعربى الناصرى والجيل ومصر أكتوبر": اخترناه لاستكمال مسار الأمن والأمان والبناء والتنمية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 07:30 م

تأجيل دعوى استبعاد حسام الخواجة من انتخابات نادي الزمالك

الأحد، 01 أكتوبر 2023 07:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة