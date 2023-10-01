وكيل صحة الشرقية يكشف تفاصيل إنقاذ طفلة واستخراج آلة حادة من رقبتها

الشرقية- فتحية الديب

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن التواجد والسرعة التى تعامل الفريق الطبى بمستشفى فاقوس المركزى، مع حالة لطفلة عمرها 5 سنوات وصلت للمستشفى مصابة بجرح قطعى بالرقبة كانت سببا كبيرا فى إنقاذ حياتها من الموت.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى تصريحات لـ" اليوم السابع" إن قسم الطوارئ مستشفى فاقوس المركزى استقبل حالة لطفلة عمرها 5 سنوات، مصابة بجرح قطعى بالرقبة إثر دخول آلة حادة "منجل" نافذ بها، حيث كانت الطفلة تستقل دراجة بخارية رفقة عمها أثناء عودتهما من الحقل، تعرض لحادث وسقطت الطفلة على الآلة الحادة "منجل"، الذي تسبب فى إصابتها بجرح قطعى بالرقبة، وتم على الفور التدخل السريع من قبل الفريق الطبى بالمستشفى، برئاسة الدكتور محمد عرفات، مدير المستشفى، وأخصائي الجراحة العامة، وتم إجراء عملية جراحية لها، لاستخراج الآلة الحادة دون تعرضها لأى مضاعفات تودي بحياتها.

وتابع وكيل وزارة الصحة، إن الفريق الطبي نجح بمهارة فى إنقاذ حياة الطفلة، بسبب سرعة التعامل واستغرقت العملية لمدة ساعتين، وتم تقديم كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف النزيف والتعامل مع التهتك الناتج عن الإصابة، وتم وضع الطفلة بعد الإفاقة تحت الملاحظة حتى استقرت حالتها وغادرت المستشفى فى حالة مطمئنة.

وأردف: مستشفيات المحافظة تتعامل مع حوادث الطرق سواء كانت فردية أو جماعية وتقدم الخدمات الطبيبة على حسب الامكانيات ويتم التدخل الفورى او تقديم الخدمات الأولية للحالات بالغة الخطورة التى تحتاج تحويل، ويتم نقلها الى احد المستشفيات سواء مستشفي الزقازيق العام أو الأحرار أو جامعة الزقازيق والجميع يعمل فى منظومة متكاملة من أجل المواطن الشرقاوى.