وكيل "تعليم المنيا" يتفقد عددا من المدارس فى أول أيام الدراسة

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم ب المنيا ، عددا من المدارس للاطمئنان على نظافة المدارس وتنفيذ كل الإجراءات والقرارات المنظمة للعمل، والتأكد من انتظام سير العملية التعليمية والعمل على تذليل كل المعوقات التى تعوق حسن سير وانتظام اليوم الدراسي أولا بأول، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية، والتأكيد على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب.

ومن المقرر أن تستكمل الدراسة لجميع الصفوف بمختلف المراحل التعليمية غدا الإثنين، حيث تستقبل مدارس المحافظة وعددها 3251 مدرسة بكل مراحلها الدراسية ونوعياتها المختلفة أكثر من 1.499.000 خلال الأيام الأولى من الدراسة.

وأكد حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم التأكيد على جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية بالقيام بجولات مماثلة لمراجعة كل الاستعدادات والالتزام بجميع القرارات واللوائح المنظمة مع تشكيل غرف عمليات لإزالة أى معوقات قد تحدث في حينها.

وشهد اليوم الأول تواجد الطلاب مع أولياء الأمور أمام المدارس، وكانت مدارس المنيا قد استعدت لاستقبال الطلاب بالأعلام وتحية العلم.

يذكر أن العام الدراسي بدأ اليوم بالصفوف الأولى للمراحل التعليمية "ابتدائي، إعدادى، ثانوى عام وفنى".