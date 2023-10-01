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وزير النقل: 5 شركات تعمل فى حفر الأنفاق وندرس إنشاء الخط السادس للمترو

الأحد، 01 أكتوبر 2023 02:50 م
وزير النقل: 5 شركات تعمل فى حفر الأنفاق وندرس إنشاء الخط السادس للمترو كامل الوزير وزير النقل
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

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قال وزير النقل كامل الوزير في كلمته بمؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسى: نعمل حاليا في الخط الرابع من مترو الأنفاق، والدراسات جارية على الخط السادس على الأرض، وسيدخل معنا مترو الإسكندرية وترام الرمل وإن شاء الله باقى عواصم المحافظات جاية بالإضافة إلى القطار الكهربائى السريع.
 
وأضاف: في 2023 جددنا الوحدات للخط الثانى والثالث وردنا 62 قطارا وأعدنا تأهيل 35 قطار دخلت الخدمة سنة 85 مش بنرمى أى قطار، وقريبا هيكون عندنا شركتين لتطوير الخطين مش هنوقف أبدا العمل في الخطين.
 
 
وأكد أنه لثانى مرة تعمل 5 شركات في حفر الأنفاق وتعمل في الخط الرابع لمنترو الأنفاق ومحطات الخط الرابع المحيطة بالمتحف ستكون جاهزة مع افتتاح المتحف ، كانت لدينا ورش بسيطة ومعداتها كانت بحالة جيدة وقتها.

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