الرئيسية أخبار عاجلة وزير النقل: لن نستورد أى وحدة متحركة بالقطارات اعتبارا من 2024 الأحد، 01 أكتوبر 2023 02:39 م كامل الوزير وزير النقل كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلن كامل الوزير وزير النقل، عدم استيراد أى وحدة متحركة للقطارات اعتبارا من 2024. جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مؤتمر حكاية وطن مؤتمرحكايه وطن حكايه_وطن إنجازات الدولة المصرية جلسات مؤتمر حكاية وطن موضوعات مؤتمر حكاية وطن أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن اجنده حكايه وطن فعاليات حكايه وطن فعاليات حكاية وطن الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية مشروعات الدولة المصرية التنمية الاقتصادية في مصر الرئيس السيسى أخبار مؤتمر حكاية وطن كلمة الرئيس السيسى أخبار الرئيس السيسى المشاركون في مؤتمر حكاية وطن حياة كريمة برنامج تكافل وكرامة القضاء على فيروس سى تعمير سيناء مشروعات الطرق مشروعات الموانئ المزارع السمكية الرمال السوداء تطوير التعليم التأمين الصحى الدعم محطات تحلية المياه القضاء على العشوائيات العلمين الجديدة اكتشافات البترول اكتشافات الغاز حكاية_وطن اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة وزير النقل: لدينا 3700 عربة نقل ركاب بالسكة الحديد.. و8000 للنقل الأحد، 01 أكتوبر 2023 02:37 م وزير النقل: تخصيص 2 تريليون جنيه لتحديث المنظومة تصل لـ3 تريليونات في 2030 الأحد، 01 أكتوبر 2023 02:32 م وزير الإسكان: مخطط التنمية العمرانية كان حلما وتم تحويله إلى خطة بجدول زمني الأحد، 01 أكتوبر 2023 02:29 م وزير الإسكان: نتبنى تفكيرا يتناسب مع مقتضيات العصر واحتياجات الأجيال القادمة الأحد، 01 أكتوبر 2023 02:24 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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