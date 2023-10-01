وزير النقل: لن نستورد أى وحدة متحركة بالقطارات اعتبارا من 2024

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

أعلن كامل الوزير وزير النقل، عدم استيراد أى وحدة متحركة للقطارات اعتبارا من 2024.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.