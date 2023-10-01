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وزير الزراعة: دعمنا الأسمدة بـ100 مليار جنيه خلال 9 سنوات

الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:43 م
وزير الزراعة: دعمنا الأسمدة بـ100 مليار جنيه خلال 9 سنوات وزير الزراعة
كتب محمد شعلان

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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنهم نفذوا الزراعة التعاقدية لأول مرة في مصر بشكل منضبط، كما دعموا الأسمدة بحوالي 100 مليار جنيه خلال التسع سنوات الماضية، لافتا إلى أن إجمالي التمويل لدعم صغار المزارعين حوالي 77 مليار جنيه.
 
وأضاف السيد القصير، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أن الأراضي الزراعية  في مصر وصلت لـ9.8 مليون فدان بالإضافة إلى 3 مليون فدان ستدخل الخدمة قريبا في خلال سنة ونصف أو سنتين كحد أقصى، مشيرا إلى أنه سيتم حصر المحاصيل الزراعية بالأقمار الصناعية.
 
وتابع: قطاع الزراعة من القطاعات التي لم تتوقف خلال جائحة كورونا وكنا من القطاعات القليلة التي حققت معدل نمو، وأصبح عندنا أكثر من 7 أو 8 مجموعات محاصيل نحقق فيها اكتفاء ذاتي ونصدر للخارج"، كما أن هناك 332 مجمعا خدميا زراعيا لجميع الانشطة الزراعية.

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