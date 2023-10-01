اليوم السابع
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الرئيسية صحة وطب

هل سمعت عن المشي الصامت؟.. تعرف على فوائده الصحية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 04:00 ص
هل سمعت عن المشي الصامت؟.. تعرف على فوائده الصحية المشي الصامت
كتبت فاطمة ياسر

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المشي الصامت يجمع بين فوائد اليقظة الذهنية والتمارين البدنية، وهو طريقة رائعة للتغلب على التوتر وتحسين التركيز، وذلك وفقا لموقع "hindustantimes".

يعد المشي الصامت أو المشي منفردًا أو المشي وأنت متأمل  يعد طريقة رائعة للتغلب على التوتر، يمكن أن يساعد أيضًا في تحسن القدرات العقلية.

ولذا عليك البدأ بالمشي لمدة 10-15 دقيقة يوميًا وقم بزيادة المدة تدريجيًا، ويتم ذلك عن طريق تخصيص الوقت لنفسك وعقلك، في البداية يكون الأمر صعب ولكن عند العثور على هذه اللحظات الهادئة  يتأثر عقلك ويجعلك هذا الأمر خالي من التوتر، ولذا فالتجول الصامت، الذي يُطلق عليه أيضًا التأمل أثناء المشي، هو أسلوب ذهني  جيد يمكن أن يجلب الهدوء الداخلي مع الوعي الكامل.

وعن فوائد المشي الصامت فهي كالتالي

- التخلص من  التوتر

يمكنك تخفيف التوتر وتعزيز الاسترخاء من خلال التركيز على أنفاسك وخطواتك، مما يقلل من آثار الضغوطات.

- يقضي علي القلق

يعد المشي الصامت تجربة هادئة للعديد من الذين يعانون من القلقإنه يسهل الشعور بالأمر عن طريق إعادة توجيه الانتباه بعيدًا عن الأفكار المزعجة نحو الأحاسيس الجسدية للمشي.

- يعلي من قدرات الإدراك

يتم تعزيز الوعي الذاتي عن طريق التجوال الصامتينتج الفهم الذاتي المعزز والتنظيم العاطفي من القدرة على استكشاف أفكارك ومشاعرك دون عائق.

 

المشي الصامت
المشي الصامت
 

 - تحسين التركيز

ممارسة المشي التأملي يحسن التركيز والوضوح العقلييمكنك تعزيز قدرتك على التركيز يوميًا من خلال تعليم عقلك البقاء في الحاضر.

- تحسين المزاج
 

ثبت أن المشي بصمت يحسن الحالة المزاجيةيتم إطلاق الإندورفين، أو هرمونات "الشعور بالسعادة"، عندما يتم الجمع بين التمارين البدنية واليقظة


المشي الصامت

فوائد المشي الصامت

تعرف علي فوائد المشي الصامت



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