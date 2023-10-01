هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم أي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وجهينة للصناعات الغذائية، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، والنساجون الشرقيون للسجاد، والسويدي إليكتريك، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تقترب من 800 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 20059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 24176 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 8403 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 3801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل

إلى مستوى 5654 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 5570 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، ودلتا للطباعة والتغليف، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ومصر لصناعة الكيماويات، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والعز الدخيلة للصلب-الإسكندرية عدد 500 ألف سهم، 175 ألف سهم، 4 ملايين سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 200 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 7833 سهم، 7672 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية ورمكو لإنشاء القرى السياحية 19287 سهم، 625 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري عدد 294 ألف سهم، 150 ألف سهم، 350 ألف سهم، 89960 سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 500 ألف سهم، 844.6 ألف سهم، 445 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 500 سهم، 495 ألف سهم، على التوالي.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، توقيع عقد تمويل طويل الأجل مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، للحصول على تمويل دولاري بقيمة إجمالية 45 مليون دولار ومدته 8 سنوات، وذلك بغرض تمويل النفقات الرأسمالية في مصر والمغرب، وتمويل خطط الشركة التوسعية، وسداد كامل القرض الممنوح سابقًا من المؤسسة في حدود 10 ملايين دولار من إجمالي مبلغ التمويل.

وأعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على بيع استثمارات الشركة في البنك الأهلي الكويتي مصر، والتي تبلغ 0.7% وهي نسبة ضئيلة جدًا لا يترتب عليها حقوق فعالة، كما تعكف إدارة الشركة حاليًا على الاحتفاظ والتركيز في الأنشطة المتعلقة بالنشاط الأساسي للشركة، والتخارج من الاستثمارات غير الأساسية مع إعادة توظيف تلك العوائد بشكل أفضل في النشاط.

في سياق منفصل قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، وافقت على بيع الأرض البالغ مساحتها 132.6 ألف متر مربع لشركة مصانع النحاس المصرية، واستكمال إجراءات البيع السابق اتخاذها بين الشركتين، بقيمة 33.2 مليون جنيه، والموافقة على المشاركة مع شركة الإسكندرية للاستشارات والتنمية العمرانية لتطوير أرض الشركة تحت التصفية والكائنة بالشوبك الشرقي بمحافظة الجيزة.