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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأحد

الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:16 ص
ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأحد البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 20221 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 24404 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.043% ليصل إلى مستوى 8442 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 3789 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 5650 نقطة.

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