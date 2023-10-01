نواب رئيس جامعة الفيوم يشهدون تحية العلم فى أول يوم دراسى

الفيوم رباب الجالى

شهد الدكتور محمد فاروق الخبيرى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفه صبرى حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بدء العام الدراسى الجديد 2023/ 2024 بتحية العلم، الذى نظمته كلية التربية الرياضية، والإدارة العامة لرعاية الشباب، وطلاب من أجل مصر، بحضور عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة.

وأكد الدكتور محمد فاروق الخبيرى انتظام الدراسة من اليوم الأول، ووجه بضرورة توفير كافة الخدمات والوسائل اللازمة للعملية التعليمية، كما وجه الطلاب إلى ضرورة الحرص على حضور المحاضرات والتحصيل الدراسى الجيد والمشاركة الفاعلة فى الأنشطة الطلابية المتنوعة.

يذكر أن جامعة الفيوم استعدت للعام الدراسى من خلال تجهيزات قاعات المحاضرات، وإعداد خطة شاملة للنشاطات الطلابية فى مختلف المجالات.