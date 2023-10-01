وقال إد جونزاليس، مأمور مقاطعة هاريس، على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، إن الضباط استجابوا لإطلاق النار في شمال غرب هيوستن صباح الأحد، وعثروا على العديد من الضحايا مصابين بطلقات نارية.

وأضاف أنه تم التأكد من وفاة شخصين في مكان الحادث ونقل اثنان إلى المستشفى. لم يقدم المزيد من المعلومات عن حالتهم. كان المأمور قد قال في وقت سابق إن أربعة أشخاص قتلوا في إطلاق النار.

ونقلت الأسوسشيتد برس عن جونزاليس إن التحقيق في مراحله الأولى، لكن الخلاف ربما نشأ عن انفصال أو طلاق. لم يحدد هوية أي من الأشخاص الذين أصيبوا بالرصاص، ولا مطلق النار المشتبه به، لكنه قال إنه لا يوجد تهديد نشط للمجتمع.

وقع إطلاق النار في حي سكني على بعد حوالي 20 ميلا (32 كيلومترا) شمال غرب وسط مدينة هيوستن.