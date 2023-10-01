مصرع طفل فى حادث انقلاب سيارة وإصابة 6 أشخاص بنزلة معوية فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى طفل مصرعه، متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارته بطريق "بلبيس - الصحراوى" نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول " عاطف ع ع" 15 سنة، مقيم كفر حمزة القليوبية، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر حادث انقلاب سيارة بطريق "بلبيس القاهرة- الصحراوى" نتيجة انفجار إطار السيارة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

وفى سياق متصل، استقبل مستشفى أبو حماد المركزى 6 أشخاص مقيمين قرية الأسدية نطاق مركز أبو حماد مصابين بنزلة معوية إثر تناول طعام تم إعداده بالمنزل، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.