الاستماع لأقوال المصابين فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، مكان حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمى، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بالسيارة، كما تم الاستماع لأقوال قائد السيارة والمصابين، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق وانقلابها.

أزال رجال المرور آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الإقليمى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.