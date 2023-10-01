مدارس المنوفية تستقبل العام الدراسي الجديد بالأعلام.. صور

المنوفية - محمود شاكر

تزينت المدارس بمحافظة المنوفية اليوم بأعلام مصر التى تم تعليقها على البوابات الرئيسية للمدارس واعلى المدارس لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد.

وشهدت المدارس رفعة أعلام مصر وعلم المحافظة بجوارة بداية لتعليم الوطنية وحب الوطن.

كان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أعلن عن انه تقرر بدء وانتظام الدراسة للصفوف الأولى فقط بجميع المراحل التعليمية اليوم الأحد الموافق 1/10/2023، على أن تنتظم الدراسة بكافة المراحل التعليمية إعتباراَ من اليوم التالى الإثنين 2 أكتوبر المقبل.

وجاء ذلك في إطار الإستعداد التام والجيد لانطلاق العام الدراسى الجديد 2023/2024 وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير المناخ الآمن لأبنائنا الطلاب حرصاً على سلامتهم، وفي ضوء الكتاب الدورى الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 36 بتاريخ 20 سبتمبر الحالى 2023، ووفقاً للمذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، وذلك حرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب والطالبات وانطلاق عام دراسي جديد متميز ومنضبط بمختلف المراحل التعليمية.

يذكر أن محافظ المنوفية قد أصدر توجيهات مشددة للتأكد من الجاهزية الكاملة لكافة المدارس والفصول الدراسية وتوافر كافة المرافق الحيوية استعداداً للعام الدراسى الجديد.



الإعلام تزين بوابات المدارس