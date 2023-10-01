مدارس البحر الأحمر تستقبل طلاب الصفوف الأولى فى أول أيام العام الدراسى.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبلت مدارس محافظة البحر الأحمر المختلفة، صباح اليوم الأحد، الأول من أكتوبر، تلاميذ وطلاب الصفوف الأولى من كل مرحلة "الابتدائية والإعدادية والثانوية"، حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم لتسهيل على الطلاب وإدارة المدارس فى عملية التنظيم فى أول أيام الدراسة.

وشهدت شوارع مدن البحر الأحمر فى أول أيام العام الدراسي الجديد حالة من السيولة المرورية لم تشهدها الأعوام الدراسية السابقة بسبب قرار استقبال طلاب الصفوف الأولى فقط من كل مرحلة.

كذلك شهدت عملية التنظيم داخل المدارس سيولة ويسر من ادارة المدارس، مما ادى الى انجاز تقسيم الطلاب على الفصول خاصة من هم فى الصف الأول الايتدائى.

كانت استعدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر بقيادة هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، والادارات التعليمية المختلفة بكدن المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير المناخ الجيد للطلاب.

وكان تفقد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، مجموعة من المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد لتأكد من جاهزيتها وهي مدرسة الشهيد طيار للتعليم الأساسي، مدرسة السلام الإبتدائية بنين وبنات، مدرسة الأحياء للتعليم الأساسي لمتابعة ورصد جاهزيها لإنطلاق العام الدراسي الجديد .

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، أثناء جولته بالمدارس على ضرورة إنضباط المدارس ومواصلة الإستعدادات النهائية وضرورة إلتزام القائمين بالعملية التعليمية بكل الإدارات التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء في العمل وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب للطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز وأشاد وكيل الوزارة خلال الزيارة بالإستعداد الجيد للمدارس لإستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.

واكد علي إستمرارية جولاته الميدانية المفاجئة بكل الإدارات التعليمية معربًا عن خالص أمنياته بتحقيق عام دراسي ناجح حافل بالعطاء المثمر متمنيًا كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.