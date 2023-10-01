محافظ مطروح يفتتح المدارس الجديدة مع بداية العام الجديد.. صور

مطروح – حسن مشالي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، مدرسة الكيلو 8 للتعليم الأساسي، في بداية جولته التفقدية، لعدد من المدارس، خلال أول يوم دراسي في العام الجديد ، ومتابعة استعدادات المحافظة، لاستقبال العام الدراسى الجديد، مع دخول 18 مدرسة إنشاء جديد وتوسعة باجمالى 226 فصل دراسي بتكلفة إجمالية 127.4 مليون جنيه، مع الانتهاء من صيانة 7 مدارس، وتجهيز جميع مدارس المحافظة بإجمالي 857 مدرسة جاهزة لاستقبال حوالي 180 ألف طالب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وشهد محافظ مطروح، طابور الصباح، وهنأ الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد، وحثهم على الاجتهاد والتفوق، مع الحفاظ على مدرستهم الجديدة، وتفقد الفصول والقاعات المختلفة للمدرسة، ووزع هدايا وأدوات مدرسية على أطفال رياض الأطفال، ووزع حقائب مدرسية بها أدوات مدرسية، على تلاميذ الصفوف المختلفة، وسط حالة من البهجة بين التلاميذ والمعلمين وإدارة المدرسة وأهالي المنطقة، التي تم افتتاح المدرسة الجديدة بها.

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن مدارس مطروح البالغ عددها 857 مدرسة تضم 4331 فصلا تستعد لاستقبال 179 ألف و887 طالبا بالمراحل التعليمية، من مرحلة الحضانة حتى الثانوى من بينهم 100 ألف و985 بنين و78 ألف و902 بنات.

وأوضح مدير تعليم مطروح، أنه تسهيلا على التلاميذ وسهولة توزيعهم على الفصول ولمنع الزحام خلال اليوم الأول من بدء العام الدراسي، تم وضع جدول يومي لاستقبال تلاميذ مجموعة من الصفوف الدراسية على مستوى المحافظة على مدار الأسبوع الأول وحتى بداية الأسبوع الثاني، بحيث يتم خلال اليوم الأول الأحد 1 أكتوبر استقبال أطفال المستوى الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي والأول الثانوي فقط ( عام- خاص- رسمي لغات – فني ) ويوم الأحد استقبال المستوى الثاني رياض أطفال والثاني الابتدائي والثاني الإعدادي والثاني الثانوي إضافة إلى طلاب الصفوف الذين تم استقبالهم في اليوم السابق، ويوم الثلاثاء يتم استقبال، الصف الثالث الابتدائي والثالث الاعدادي و الثالث الثانوي، وكافة الصفوف التي سبق استقبالها، ويوم الأربعاء، يتم استقبال الصفوف الرابع والخامس الابتدائي وكافة صفوف الإعدادي والثانوي التي انتظمت عقب استقبالها خلال الأيام السابقة، ويوم الأحد 8 أكتوبر يتم استقبال الصف السادس الابتدائي، إضافة إلى كافة الصفوف الأخرى السابق ذكرها، وبذلك تكون قد انتظمت جميعها.