توافد 878 ألفا و165 طالبا وطالبة بمحافظة كفر الشيخ على 2298 مدرسة

كفر الشيخ - محمد سليمان

توافد 878 ألفا و165 طالبا وطالبة، بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، على 2298 مدرسة، اليوم الأحد، في أول يوم دراسي بهذه المدارس، حيث كانت بدأت الدراسة فى 240 مدرسة أمس السبت، في ظل استعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم لاستقبال الطلاب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، بتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب، وممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

ورافق أولياء أمور الطلاب طلابهم حتى أبواب المدارس، تغمرهم الفرحة والسعادة، خاصة أ هناك أسبوع تهيئة للأطفال، ليعودوا على التوجه للمدرسة والانخراط مع أقرانهم من الطلاب.

وانهت مديرية التربية والتعليم من استقبال الأطفال والطلاب بكافة المراحل التعليمية، وأنواع التعليم المتعددة، وعدد المدارس 2298 مدرسة، منهم 543 رياض أطفال، ستستقبل 37597 طفلا وطفلة بـ 1401 فصل، والتعليم الابتدائي 791 مدرسىة، تستقبل 46442 تلميذا وتلميذة بـ 9125 فصلا، و614 مدرسة إعدادي، تسقبل 201876 طالبا وطالبة بـ 4329 فصلاً، و128 مدرسة تعليم ثانوي عام، تستقبل 80577 طالبا وطالبة بـ 1708 فصول، و153 مدرسة تعليم فني تستقبل 89575 طالبا وطالبة، بـ 2013 فصلاً، و109 مدارس تعليم مجتمعي، تستقبل 3270 طالبا وطالبة بـ109 فصول، و46 مدرسة تربية خاصة، تستقبل 808 طلاب وطالبات بـ 95 فصلا.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن مديري الإدارات التعلمية، ولجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية، يتابعون الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2023-2024، والتأكد من تطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وممارسة الانشطة، ومتابعة الحصص الدراسية.

وأضاف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه شدد على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، والتأكيد على العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كل الجهود للقضاء عليها، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أى مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.



اقبال الأطفال على المدارس



اولياء الامور برفقة اطفالهم



توافد الاطفال والطلاب على المدارس



سعادة الاطفال بتوجههم للمدارس_1



سعادة الاطفال لقدومهم للمدارس