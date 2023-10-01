محافظ مطروح: افتتاح 18 مدرسة جديدة مع بداية العام الدراسى

مطروح – حسن مشالي

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، أنه تم الانتهاء من إنشاء وافتتاح 18 مدرسة جديدة وتوسعة مدارس، بمناطق المحافظة المختلفة، ودخولها الخدمة التعليمية، مع بداية العام الدراسي الجديد، بإجمالى 226 فصل دراسي بتكلفة إجمالية 127.4 مليون جنيه، مع الانتهاء من صيانة المدارس، وتجهيز جميع مدارس المحافظة بإجمالي 857 مدرسة لاستقبال حوالي 180 ألف طالب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال محافظ مطروح، في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " عقب افتتاح مدرسة الكيلو 8 للتعليم الأساسي، في مدينة مرسى مطروح، إن المحافظة تشهد نهضة تعليمية، من خلال إنشاء وافتتاح مدارس جديدة كل عام، وتدعيم هذه المدارس بالكوادر التعليمية، مشيداً بدور مديرية التربية والتعليم، في ضبط العملية التعليمية، والارتقاء بها بشكل مستمر.

وقدم المحافظ التهنئة لطلاب المدارس، والعاملين بالتربية والتعليم وأهالي مطروح، ببداية العام الدراسي الجديد وبقرب إحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكداً على دعم الدولة للعملية التعليمية وتطويرها، متمنياً التفوق لجميع الطلاب.

جاء ذلك خلال جولة اللواء خالد شعيب التفقدية، لعدد من المدارس، خلال أول يوم دراسي في العام الجديد، ومتابعة استعدادات المحافظة، لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وشهد محافظ مطروح، طابور الصباح، وهنأ الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد، وحثهم على الاجتهاد والتفوق، مع الحفاظ على مدرستهم الجديدة، وتفقد الفصول والقاعات المختلفة للمدرسة، ووزع هدايا وأدوات مدرسية على أطفال رياض الأطفال، ووزع حقائب مدرسية بها أدوات مدرسية، على تلاميذ الصفوف المختلفة، وسط حالة من البهجة بين التلاميذ والمعلمين وإدارة المدرسة وأهالي المنطقة، التي تم افتتاح المدرسة الجديدة بها.

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن مدارس مطروح البالغ عددها 857 مدرسة تضم 4331 فصلا تستعد لاستقبال 179 ألف و887 طالبا بالمراحل التعليمية، من مرحلة الحضانة حتى الثانوى من بينهم 100 ألف و 985 بنين و 78 ألف و 902 بنات.