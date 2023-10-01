محافظ شمال سيناء يفتتح المدرسة الثانوية المعمارية بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء يسرى عبد الله سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الأبنية التعليمية، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة العريش الثانوية المعمارية بالعريش.

وأكد المحافظ ، أن افتتاح المدرسة ضمن احتفال المحافظة باليوبيل الذهبى لنصر السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية فى مختلف مدن المحافظة بهذه المناسبة، حيث تم إنشاء المدرسة المعمارية على مساحة 4500 متر مربع، وتحتوى على دور أرضى و4 طوابق وبها 12 فصل تعليمى تسع 480 طالب، وتضم ورشتين و5 تخصصات، وتم انشاءها بتكلفة بلغت 13 مليون و104 ألف و435 جنيهًا.

وقدم اللواء يسرى عبد الله سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الأبنية التعليمية، التهنئة بمناسبة العام الدراسى الجديد ، مؤكدًا أن سيناء قطعة غالية من أرض مصر، وأنها تشهد طفرة كبيرة فى المشروعات التعليمية والمدارس التى تقوم بتنفيذها الهيئة.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن المدرسة تضم 280 طالب فى 5 تخصصات وهى الخرسانة المسلحة والبناء والتشييد والاعمال الصحية والنجارة وأعمال البناء والبياض والديكور.

حضر الافتتاح كلا من، ممدوح الشربينى، مدير عام التعليم الفنى، منى أبو المعاطى، مدير عام ادارة العريش التعليمية، غريب حسن، مدير فرع الابنية التعليمية بشمال سيناء، احمد فراج متولى، مدير المدرسة.