انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية للعام الجديد.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبى

استقبلت صباح اليوم الأحد، مدارس محافظة الإسكندرية، طلابها لبدء العام الدراسى الجديد، بـ 2805 مدرسة على مستوى المحافظة بنظام الفترة الواحدة والفترتين لعدد مليون و446 ألف و609 طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية.

كان الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم تابع أمس السبت، انتظام الدراسة ببعض المدارس، واستهل جولته التفقدية بمتابعة مدرسة نبوية موسى الثانوية الجديدة بنات بإدارة وسط ومدرسة محرم بك الإعدادية بنون، وذلك بحضور مدير عام الإدارة، ووكيل الإدارة.

وانطلق أمس السبت العام الدراسى الجديد 2023 / 2024 بمدارس الإسكندرية، وانتظمت الدراسة بالمدارس التى تعمل بنظام الفترتين والبالغ عددها 235 مدرسة، على أن تنتظم الدراسة بجميع مدارس المحافظة صباح غد الأحد الأول من أكتوبر، حيث ينتظم مليون و446 ألف و609 طالب فى دراستهم ب 2805 مدرسة بجميع المراحل التعليمية.

وشدد الدكتور عربى أبوزيد مدير المديرية على تهيئة بيئة تعليمية ملائمة للطلاب وعدم ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات، وتقسيط المصروفات، مؤكدا على تنفيذ القرار الوزارى الخاص بالفئات المعفاة من سداد المصروفات مثل الأيتام وأبناء الشهداء وأبناء المرأة المعيلة وكافة الفئات المعفاة، وكذلك الالتزام بالكتاب الدورى الخاص بدخول طلاب الصف الأول فقط من كل مرحلة تعليمية على أن تدخل باقى الصفوف تِباعًا.

وفى سياق متصل شدد على الالتزام بالإشراف اليومى وتوفير بيئة تعليمية آمنة مؤكدا على تناول المشروعات القومية لتوعية الطلاب بمكتسبات الوطن وجهود الدولة لبناء وتنمية الجمهورية الجديدة وامجاد أكتوبر العظيم فى الإذاعة المدرسية وموضوعات التعبير.