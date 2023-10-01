محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعي "الصوب الزراعية" و"إنتاج الحرير" شمال الخارجة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الأحد، مشروع الصوب الزراعية بقرى بشائر خير الوادي شمال الخارجة، يرافقهما الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، حيث أشاد بتنوع الإنتاج من الخضروات، موجهًا بطرحه بالمنافذ التابعة للوحدة المحلية بأسعار مخفضة للمواطنين؛ لمواجهة إرتفاع الأسعار، كما وجه بالتوسع في تنفيذ صوب جديدة بالمناطق غير المستغلة داخل القرية.
من ناحية أخرى، قام المحافظ بزيارة مشروع تربية دودة القز وإنتاج الحرير بقرية المنيرة، وقرر منح مكافأة مالية للعاملين بالمشروع؛ تقديراََ لأدائهم المتميز، كما وجه بإنشاء صوب لشتلات التوت، لتوفير أشجار التوت اللازمة للتربية.
كما تفقد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة مشروع الصوب الزراعية بطريق موط - الهنداو، يرافقه صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الوادي الجديد، بتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين، وأشاد بإنتاج الصوب ، موجها بطرح منتجاتها بمنافذ البيع التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالمدينة والقرى بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالاسواق لمواجهة غلاء الاسعار والتخفيف عن المواطنين.
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