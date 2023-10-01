اليوم السابع
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الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الغربية يوزع الحلوى على الأطفال لتشجيعهم على الحضور والانتظام بالمدرسة

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:54 ص
محافظ الغربية يوزع الحلوى على الأطفال لتشجيعهم على الحضور والانتظام بالمدرسة محافظ الغربية يوزع الحلوى على الأطفال
الغربية محمد طارق

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شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الأحد يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الطابور الصباحي بمدرسة الشهيد محمد الدرة الرسمية للغات بالمحلة الكبرى، إلى جانب تفقد انتظام الدراسة بمدرسة أم المؤمنين وطلعت حرب الثانوية وذلك في ثاني أيام العام الدراسي الجديد.
 
وشارك المحافظ الطلاب الطابور المدرسي، مشجعا إياهم على تحية العلم باعتبارها رمز البلاد ودليل الولاء والانتماء.
 
وأبدى محافظ الغربية، سعادته، خلال تفقده انتظام الدراسة بمدارس المحلة الكبرى، من حرص التلاميذ خاصة الصغار بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال على الحضور والانتظام في العملية التعليمية بالمدرسة، وقام بتوزيع الحلوى كنوع من الحافز والتشجيع على الحضور والانتظام بالمدرسة ولرسم الفرحة على وجوه الأطفال القادمين برفقة أولياء أمورهم للمدرسة.
 
وتابع محافظ الغربية، معدلات ونسب حضور الطلاب داخل المدارس، كما تفقد عددا من الفصول الدراسية، موجها الشكر لأولياء الأمور والطلاب على الوعي بأهمية الحضور المدرسي والاستفادة مما تقدمه المدرسة.
 
وخلال تفقده المدرسة التقى المحافظ بمجموعة من الطلاب، ووجه الطلاب بضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة والحضور يوميا والمشاركة في جميع الأنشطة التي تم وضع خطة لها، كما شرح المبادرات الرئاسية وأهميتها كمشروعات مبادرة حياة كريمة التي غيرت الواقع في الريف المصري، جاء ذلك بحضور أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.
 
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

محافظ الغربية يوزع الحلوى على الأطفال لتشجيعهم على الحضور والانتظام بالمدرسة
محافظ الغربية يوزع الحلوى على الأطفال 
 

 


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