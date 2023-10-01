محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة تنفيذ مشروع امتداد المشاية وإنشاء ممشى أهل المنصورة

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، منى الساعي مدير عام متابعة المشروعات، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع امتداد المشايه الجديد وإنشاء ممشى أهل المنصورة على النيل بالمنصورة.

وأكد "مختار"، أن مشروع امتداد المشاية الجديدة وإنشاء ممشي على النيل في مسافة بطول 1250 متر حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره،موجها بسرعة الانتهاء وفقا للبرامج الزمنية المقررة، موضحا أنه يتم الانتهاء من الأعمال خلال شهر ونصف على الأكثر.

وقال مختار، إن ما يحدث على أرض الدقهلية في عهد الرئيس السيسي من مشروعات قوميه في مجال الطرق والكباري لم تشهده المحافظه منذ تاريخها.

وثمن "مختار" دور وزارة النقل على تعاونها الكامل والمثمر مع المحافظه في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لخدمة أبناء الدقهلية وحل كافة المشاكل المرورية وتوفير أماكن ترفيهية.

ومن جانبها أوضحت مدير عام متابعة المشروعات انه يجري حاليا العمل في القطاع الاول بطول 550 متر وتم توريد الأتربة اللازمة لاستكمال الجسر والعرض الكامل حسب التصميم الجديد المعتمد ، وجاري ضبط المناسيب بالجريدر والهراس والرش بالمياه تمهيدا للبدء في الخرسانة عند منطقة الكورنيش والمتابعة مستمرة لاعمال تنفيذ المشروع بالكامل حتي يتم الانتهاء منه وفقا للبرنامج الزمني المقرر له.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء الانسان المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وفي مقدمتها مشروعات الطرق والكباري وانشاء ممشي ترفيهي علي النيل بنطاق المحافظات ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق والتعاون مع الفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتور هاني سويلم وزير الري والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.