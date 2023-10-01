العثور على جثمان طفلة متغيبة داخل ترعة بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

عثر أهالي مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية ، علي جثة طفلة في العقد الأول من عمرها، طافيه في مياه ترعة الساحل دائرة المركز، وتم إنتشال الجثمان ووضعه فى ثلاجة حفظ الموتي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بعثور الأهالي علي جثمان طفلة طافيا علي مياه ترعة الساحل دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثمان لطفلة تدعي أمل. م ، وتبلغ من العمر 6 أعوام، وتعاني من ظروف صحية خاصة، حيث تعاني من التوحد وعدم الحديث، وخرجت من منزلها، أول أمس ولم يتم العثور عليها، حتي عثر على جثمانها طافيا فى ترعة الساحل بطلخا فى مسافة ليست بعيدة عن منزل الأسرة، وآخر مكان تم رصدها به عبر كاميرات المراقبة.

تم انتشال جثمانها ونقله لمشرحة المستشفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.