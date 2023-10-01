محافظ الإسماعيلية يكرم الأولى على كليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية

الإسماعيلية - السيد فلاح

كرم اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية ، بمكتبه اليوم الأحد، سحر جلال قناوي سليمان، خريجة كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس، والحاصلة على المركز الأول على مستوى كليات طب الأسنان بجمهورية مصر العربية للعام الدراسي 2022-2023.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد كرمها الأسبوع الماضي خلال احتفالية "يوم تفوق الجامعات المصرية"، والذي أُقيم باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وهنأ بشارة بنت محافظة الإسماعيلية لتفوقها وحصولها على المرتبة الأولى على مستوى كافة الجامعات المصرية في مجال طب الأسنان، متمنيًا لها المزيد من التفوق والنجاح في مستقبلها العلمى.

من جانبها، توجهت الخريجة سحر جلال بالشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، مُعربة عن أملها في رفع اسم محافظة الإسماعيلية عاليًا في كافة الأوساط العلمية.

ومن الجدير ذكره، أن سحر جلال قناوي سليمان من أبناء منطقة تل ثمود بقرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية.