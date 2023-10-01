مجلس جامعة الأزهر يشيد بتقدم الجامعة بتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي

كتب لؤى على

أشاد مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بتصدر الجامعة لتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي في العام2024م.

وثمن مجلس جامعة الأزهر هذا الإنجاز الكبير الذي يعكس عالمية رسالة جامعة الأزهر، ويعزز الثقة فيها؛ كونها جامعة ضاربة بجذورها في التاريخ لأكثر من ألف عام في خدمة الإنسانية، من خلال حملها لمشاعل التنوير والوسطية والاعتدال في العالم.

ووجه مجلس جامعة الأزهر الشكر لفريق عمل مكتب التمييز الدولي برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر حلمي، مدير المكتب، والدكتور أحمد الشافعي، عضو مكتب التمييز الدولي بجامعة الأزهرالأزهر، وجميع فريق مكتب التمييز الدولي بجامعة الأزهر.