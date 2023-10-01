لأول مرة.. تخريج أول دفعة أئمة من الكلية الإسلامية فى ألمانيا

تسلم أول 26 خريجًا من الكلية الإسلامية فى ألمانيا شهادات تخرجهم فى مدينة أوسنابروك، بعد أن شارك الخريجون من الجنسين فى تدريب عملى ليصبحوا أئمة، وذلك لأول مرة فى ألمانيا.

من جانبه، قال الرئيس الألمانى السابق كريستيان فولف الذى يشغل منصب رئيس مجلس أمناء الكلية، إن هذا يوم تاريخى، فلأول مرة يتم تدريب أئمة فى ألمانيا باللغة الألمانية، هذا أمر لم يحدث من قبل.

ورأى فولف أن هذا الأمر كان يجب أن يحدث منذ فترة طويلة وذلك نظرًا لوجود ملايين المسلمين الذين يعيشون فى ألمانيا، مؤكدًا أنه إسهام كبير فى الاندماج.

وبدوره، قال رئيس المجلس المركزى للمسلمين فى ألمانيا، أيمن مزيك:"إنها لفرحة كبيرة بالنسبة لى وعلامة فارقة بالنسبة للإسلام فى ألمانيا"، مشيرًا إلى أن هناك حاجة كبيرة إلى وجود أئمة مؤهلين فى مجتمعات المساجد فى ألمانيا.

يذكر أن الكلية الإسلامية فى ألمانيا تأسست فى نهاية عام 2019 ويقع مقرها فى مدينة أوسنابروك غربى ألمانيا، وفى صيف عام 2021 بدأت أول دفعة من المشتركين فى تلقى تدريبها فى الكلية التى يتم تمويلها من وزارة الداخلية الاتحادية.

وقال المدير العلمى للكلية بولنت أوتشار، إن الكلية هى أول مؤسسة يتم إنشاؤها على مستوى الجمعيات وبالتعاون مع علماء دين إسلاميين من ألمانيا لتدريب رجال دين ومرشدين روحيين إسلاميين باللغة الألمانية، كما يشترط فى العادة للمشاركة فى هذا التدريب الأساسى للعمل كإمام أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة أكاديمية فى علوم الدين الإسلامى فى ألمانيا.